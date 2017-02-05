Стал известен следующий соперник Андрея Корешкова
Спорт  •   5 февраля 2017, 11:49, последнее обновление 5 февраля 2017, 11:56  •  печать

Стал известен следующий соперник Андрея Корешкова

Автор: Евгений Сорокин

Спартанец вернётся в "клетку" в бою против Фернандо Гонсалеса.

Третьего марта под крышей  WinStar World Casino в американском городе Такервилле состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 174. Одним из главных событий вечера станет поединок между экс-чемпионом организации в полусреднем весе Андреем Корешковым (соотношение побед и поражений в ММА – 19:2) и представителем США Фернандо Гонсалесом (25:14) по прозвищу "Маньяк из Менифи". Для 26-летнего омича  предстоящий бой станет первым после ноябрьского поражения нокаутом от Дугласа Лимы. Его 33-летний оппонент в предыдущем сражении уступил раздельным судейским решением восходящей звезде миксфайта Майклу Пейджу.

Впервые за долгое время не сможет присутствовать на поединке своего подопечного Александр Шлеменко, которому в этот же день в Москве предстоит помериться силами с другим американским бойцом - Полом "Джентельменом" Брэдли.

Александр Шлеменко примет участие в главном бою М-1 Challenge 75

Андрей Корешков не сумел защитить титул чемпиона Bellator

r Теги  •  #Андрей Корешков #смешанные единоборства

Комментарии

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Виктор Ободенко  •  5 февраля 2017, 12:41

Несколько боёв с участием мексиканца Гонсалеса я смотрел. Он очень опасный соперник для Корешков, и если Корешков первые раунды выдержит то всё будет хорошо.

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