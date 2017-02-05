Стал известен следующий соперник Андрея Корешкова

Третьего марта под крышей WinStar World Casino в американском городе Такервилле состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 174. Одним из главных событий вечера станет поединок между экс-чемпионом организации в полусреднем весе Андреем Корешковым (соотношение побед и поражений в ММА – 19:2) и представителем США Фернандо Гонсалесом (25:14) по прозвищу "Маньяк из Менифи". Для 26-летнего омича предстоящий бой станет первым после ноябрьского поражения нокаутом от Дугласа Лимы. Его 33-летний оппонент в предыдущем сражении уступил раздельным судейским решением восходящей звезде миксфайта Майклу Пейджу.

Впервые за долгое время не сможет присутствовать на поединке своего подопечного Александр Шлеменко, которому в этот же день в Москве предстоит помериться силами с другим американским бойцом - Полом "Джентельменом" Брэдли.