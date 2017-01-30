Омич Владислав Артемьев лидирует в основном турнире шахматного фестиваля Moscow Open
Спорт  •  30 января 2017, 09:54, последнее обновление 30 января 2017, 09:54  •  печать

Омич Владислав Артемьев лидирует в основном турнире шахматного фестиваля Moscow Open

Автор: Евгений Сорокин

В первых двух турах гроссмейстер одержал две победы.

28 января в Москве в рамках крупнейшего в Европе шахматного фестиваля стартовал Кубок РГСУ - Этап Кубка России среди мужчин. На старт соревнований с призовым фондом 1 500 000 рублей вышло более двухсот участников. Без очковых потерь первые два тура прошли 24 шахматиста. Уроженец Омска Владислав Артемьев в дебютной партии чёрными фигурами одолел сочинца Давида Закаряна, а в воскресенье белыми за 48 ходов сломил сопротивление представителя Узбекистана Романа Голубева. Следующим соперником 18-летнего гроссмейстера, являющегося одним из фаворитов состязаний, станет украинец Кирилл Шевченко.

Победитель турнира станет известен 5 февраля, а на следующий день любители быстрых шахмат примут участие в Кубке РГСУ по блицу.

Омский шахматист Артемьев занял 24-е место на чемпионате мира по блицу в Катаре

Омский гроссмейстер Владислав Артемьев борется за звание чемпиона мира по быстрым шахматам

r Теги  •  #Владислав Артемьев #шахматы

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