Омич Владислав Артемьев завоевал серебро шахматного фестиваля Moscow Open - 2017
Спорт  •   6 февраля 2017, 12:12, последнее обновление 6 февраля 2017, 12:12  •  печать

Омич Владислав Артемьев завоевал серебро шахматного фестиваля Moscow Open - 2017

Автор: Евгений Сорокин

В девяти партиях гроссмейстер не потерпел ни одного поражения.

После 8 игровых дней Кубка РГСУ, проходящего в рамках крупнейшего в Европе шахматного фестиваля, уроженец Омска Владислав Артемьев занимал 2-7 места, с отставанием от лидера Дмитрия Гордиевского из Москвы на пол-очка. В заключительном туре, когда все сильнейшие шахматисты постарались обойтись без риска и закончили свои партии вничью, 18-летний Артемьев чёрными фигурами за 63 хода сломил сопротивление своего ровесника Максима Вавулина.

Эта победа позволила Владиславу догнать лидера (у обоих по 7,5 очка), однако по дополнительным показателям золото досталось Гордиевскому. Среди квинтета шахматистов набравших по 7 очков, дополнительные коэффициенты оказались выше у Бориса Грачёва, завоевавшего бронзу. Самый титулованный участник соревнований - вице-чемпион мира по версии ФИДЕ Гата Камский занял пятое место.

Шестого февраля в заключительный день фестиваля любители быстрых шахмат выявят сильнейшего в Кубке РГСУ по блицу.

Омич Владислав Артемьев лидирует в основном турнире шахматного фестиваля Moscow Open

Омский шахматист Артемьев занял 24-е место на чемпионате мира по блицу в Катаре

r Теги  •  #Владислав Артемьев #шахматы

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