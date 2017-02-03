"Авангард" прервал серию неудач победой над "Куньлунем"

Стартовую двадцатиминутку активнее провели хозяева, в два раза перебросавшие оппонентов. Однако по-настоящему острых моментов в первом игровом отрезке было немного. Гораздо веселее дело пошло после перерыва. Сначала Доминик Фурх продемонстрировал своё мастерство, щитком отразив мощный выстрел гостей. Затем уже "Авангард" дважды играл в большинстве и оба раза имел неплохие шансы для взятия ворот.

Гол, как говорится, назревал, и на 33-й минуте при игре "4 на 4" Пётр Хохряков, воспользовавшись великолепной поперечной передачей Юнаса Анелёва, открыл счёт в матче. Вскоре 62-й номер "ястребов" сам выступил в роли подносчика снарядов для Антона Бурдасова, которому не составило труда поставить завершающую точку в этой атаке - 2:0. "Куньлунь" ответил молниеносным розыгрышем лишнего игрока, реализовав удаление Эрика Густафссона всего за 3 секунды.

Большую часть заключительного периода подопечные Фёдора Канарейкина умело отодвигали игру от собственных ворот, подолгу разыгрывая шайбу в чужой зоне. Тем не менее, в концовке китайский клуб был близок к тому, чтобы уйти от поражения. За 30 секунд до финальной словацкий форвард "Красной Звезды" Томаш Марцинко должен быть поражать открытый угол, но не попал по летящей шайбе. В ответной атаке Александр Пережогин убежал по левому краю и точным броском по пустым воротам прервал свою семнадцатиматчевую голевую засуху.

Сегодняшюю победу - я хотел бы передать от команды - мы хотели бы посвятить Саше Пережогину. Вчера у него умер отец, но он нашёл в себе силы, сам попросился на лёд и забросил решающую шайбу. Он доказывает преданность клубу, и клуб отплачивает ему своим уважением. Ещё раз спасибо ему, что он сработал сегодня, - заявил на пресс-конференции наставник омичей Фёдор Канарейкин.

Следующим соперником "Авангарда" станет "Адмирал" из Владивостока. Поединок пройдёт 4 февраля на "Арене Омск".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2016-2017. Матч № 809.

Авангард (Омская область) - Куньлунь Ред Стар (Пекин) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

1:0 - Хохряков (Бурдасов, Анелёв) - 32:29 (4х4).

2:0 - Бурдасов (Мартынов, Хохряков) - 35:50.

2:1 - Коллинз (Рау, Виделль) - 36:32 (5х4).

3:1 - Пережогин (Соботка, Пьянов) - 59:45 (en).

Вратари: Фурх - Кархунен.

Броски: 32 (12-13-7) - 20 (6-6-8).

Штраф: 6 (0-4-2) - 8 (0-6-2).