Капитан "Авангарда" Евгений Медведев получил вызов в сборную России
Спорт  •   1 февраля 2017, 21:13, последнее обновление 1 февраля 2017, 21:19  •  печать

Капитан "Авангарда" Евгений Медведев получил вызов в сборную России

Автор: Евгений Сорокин

Защитник омского клуба примет участие в Шведских хоккейных играх.

Федерация хоккея России объявила состав национальной команды на третий этап Евротура - Шведские игры.

Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Самсонов ("Металлург Мг").

Защитники: Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев"), Евгений Медведев ("Авангард"), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба - "Металлург" Мг), Владислав Гавриков, Илья Любушкин (оба - "Локомотив"), Альберт Яруллин, Дамир Мусин (оба - "Ак Барс"), Егор Рыков (СКА).

Нападающие: Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Владимир Ткачёв ("Ак Барс"), Кирилл Капризов ("Салават Юлаев"), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все - "Сибирь"), Алексей Кручинин ("Трактор"), Андрей Светлаков, Максим Мамин (оба - ЦСКА), Артём Федоров, Максим Карпов (оба - "Динамо" М), Николай Прохоркин (СКА).

В рамках турнира россиянам предстоит сразиться со сборными Финляндии (9 февраля), Швеции (10 февраля) и Чехии (11 февраля).

В эти же дни олимпийская сборная нашей страны (возраст до 25 лет) примет участие в Кубке Словакии. Одним из дебютантов дружины Олега Браташа станет форвард "Авангарда" Илья Михеев.

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r Теги  •  #Евгений Медведев #молодежная сборная России по хоккею #ХК Авангард #хоккей #Шведские игры

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