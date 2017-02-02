Омич Артём Манукян установил рекорд результативности Молодёжной хоккейной лиги
Спорт  •   1 февраля 2017, 20:07, последнее обновление 1 февраля 2017, 21:13  •  печать

Омич Артём Манукян установил рекорд результативности Молодёжной хоккейной лиги

Автор: Евгений Сорокин

На счету 18-летнего форварда 94 (35+59) очка в 51 встрече.

В очередном поединке первенства МХЛ "Омские Ястребы" на родном льду всухую переиграли тольяттинскую "Ладью" - 3:0. Авторами заброшенных шайб стали Вадим Коськин в первом периоде, а также Максим Минеев и Станислав Третьяков, отличившиеся во втором.

Двумя результативными передачами отметился нападающий хозяев Артём Манукян, обновивший рекорд МХЛ по набранным очкам за регулярный чемпионат. Предыдущее достижение принадлежало игроку "Стальных Лис" Дмитрию Михайлову, набравшему 92 (32+60) балла по системе "гол плюс пас" в 54 матчах сезона 2012/2013. Годом позже его достижение повторил Алексей Митрофанов из "Толпара", забивший 40 голов и 52 раза ассистировавший партнёрам в 55 играх.

Учитывая тот факт, что до окончания регулярки "Омским Ястребам" предстоит провести ещё девять встреч, рекордсмен имеет неплохие шансы улучшить свою статистику и преодолеть стоочковый рубеж. Кроме того, Манукян находится в одном шаге от лучшего достижения по результативным передачам за сезон (60), а его одноклубнику Антону Ковалёву (38 голов) осталось нанести четыре точных броска до повторения снайперского рекорда лиги.

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r Теги  •  #Артем Манукян #Ладья #ХК Омские ястребы #хоккей

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