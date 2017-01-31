"Авангард" продлил безвыигрышую серию до четырёх встреч
Спорт  •  31 января 2017, 21:47, последнее обновление 31 января 2017, 22:30  •  печать

"Авангард" продлил безвыигрышую серию до четырёх встреч

Автор: Евгений Сорокин

Подопечные Фёдора Канарейкина дома уступили "Амуру" - 2:4.

В самом дебюте поединка "ястребы" имели шанс поупражняться в реализации большинства после нарушения численного состава у гостей. Однако хабаровчанам удалось не только отстоять свои ворота, но и после выхода пятого хоккеиста открыть счёт. Отличился Олег Ли, точным броском завершивший проход по правому флангу. На 10-й минуте защитник "Амура" Максим Кондратьев во второй раз огорчил Доминика Фурха - 0:2.

Первого гола своих любимцев болельщики на "Арене Омск" дождались лишь в заключительном периоде. При счёте 0:3 (дубль оформил Кондратьев), вернувшийся после пятиматчевого отсутствия Эрик Густафссон "размочил"-таки Юху Метсолу. За две с половиной минуты до финальной сирены омичи заменили вратаря на шестого полевого игрока и усилиями Антона Бурдасова сократили отставание до минимума - 2:3. И всё же последнее слово в этот вечер осталось за дружиной Андрея Мартемьянова. В самой концовке двое дальневосточников убежали против одного защитника и Владислав Ушенин установил окончательный результат - 2:4 в пользу "Амура".

Знали, что наш соперник очень силён, - заявил на пресс-конференции и.о. главного тренера гостей Андрей Мартемьянов. - Наши парни сражались, как могли и вырвали победу. Неплохо сыграли в обороне и плодотворно в атаке. Мы довольны.

В следующем туре 2 февраля "Авангард" впервые в истории встретится в родных стенах с китайским клубом "Куньлунь Ред Стар".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2016-2017. Матч № 796.

Авангард (Омская область) - Амур (Хабаровск) - 2:4 (0:2, 0:0, 2:2).

0:1 - Ли (Руденков, Вяч. Ушенин) - 04:23.

0:2 - Кондратьев (Горохов, Зогорна) - 09:09.

0:3 - Кондратьев (Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин) - 44:42.

1:3 - Густафссон (Пережогин, Анелёв) - 48:09.

2:3 - Бурдасов - 57:39 (6х5).

2:4 - Вл. Ушенин (Вяч. Ушенин, Крысанов) - 59:45 (en).

Вратари: Фурх - Метсола.

Броски: 35 (13-10-12) - 31 (11-12-8).

Штраф: 18 (0-16-2) - 10 (6-2-2).

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r Теги  •  #видео #фото #ХК Авангард #ХК Амур #хоккей

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