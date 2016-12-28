Омский гроссмейстер Владислав Артемьев борется за звание чемпиона мира по быстрым шахматам
Спорт  •  28 декабря 2016, 16:02, последнее обновление 28 декабря 2016, 16:10  •  печать

Омский гроссмейстер Владислав Артемьев борется за звание чемпиона мира по быстрым шахматам

Автор: Евгений Сорокин

После второго соревновательного дня российский шахматист с 5,5 очка из 10 возможных занимает 39-е место в общем зачёте среди 106 участников.

Украинец Василий Иванчук захватил лидерство на первенстве мира по быстрым шахматам, проходящем в столице Катара Дохе. В его активе 8 очков, и он на пол-балла опережает своих ближайших преследователей азербайджанца Шахрияра Мамедьярова и россиянина Яна Непомнящего.

Не по годам зрелую игру демонстрирует на турнире уроженец Омска Владислав Артемьев, не растерявшийся в компании звёзд мировых шахмат. По итогам двух дней соревнований 18-летний юноша делит 30-47 места с такими известными мастерами, как действующий вице-чемпион мира по "классике" Сергей Карякин, девятый номер мирового рейтинга ФИДЕ американец Хикару Накамура и участник матча за звание лучшего игрока планеты в 2004 году Петер Леко. Отметим, что после восьми сыгранных партий Артемьев находился на четырнадцатой строчке турнирной таблицы, дыша в спину сильнейшему игроку современности Магнусу Карлсену, но 2 поражения в следующих встречах (от китайца Ли Чао и соотечественника Александра Рязанцева) стоили ему места в лидирующей группе.

Сегодня 28 декабря спортсмены проведут очередные пять партий с укороченным контролем времени (рапид), а 29 и 30 декабря им предстоит сразиться друг с другом по правилам блица.  

r Теги  •  #Владислав Артемьев #шахматы
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