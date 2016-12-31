Омский шахматист Артемьев занял 24-е место на чемпионате мира по блицу в Катаре
Спорт  •  31 декабря 2016, 10:56, последнее обновление 31 декабря 2016, 11:06  •  печать

Омский шахматист Артемьев занял 24-е место на чемпионате мира по блицу в Катаре

Автор: Евгений Сорокин

За два соревновательных дня гроссмейстер одержал 8 побед, столько же раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

Победой Сергея Карякина завершилось первенство планеты по блицу в столице Катара Дохе. Россиянин воспользовался осечкой своего главного соперника Магнуса Карлсена, не сумевшего в последнем туре сломить сопротивление Петера Леко. В результате оба лидера набрали по 16,5 очков, а по дополнительным показателям (средний рейтинг соперников) золото досталось Карякину.

Уроженец Омска Артемьев, являющийся обладателем третьего рейтинга в мире в этой разновидности шахмат, на сей раз не сумел вклиниться в борьбу за медали. В заключительной партии Владислав уступил чёрными фигурами американцу Хикару Накамуре и опустился с 17-го на 24-е место в турнирной таблице.

В женском разряде первенствовала украинка Анна Музычук, на пол-очка опередившая россиянок Валентину Гунину и Екатерину Лагно.

Омский гроссмейстер Владислав Артемьев борется за звание чемпиона мира по быстрым шахматам

r Теги  •  #Владислав Артемьев #шахматы
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