"Авангард" потерпел второе поражение подряд

Накануне встречи омичи получили солидное подкрепление в лице восстановившихся от травм Владимира Соботки и Петра Хохрякова. Кроме того в линии нападения впервые в сезоне появился 19-летний Тигран Манукян из "Сарыарки", имеющий в своём послужном списке 2 игры за "Авангард" в прошлом году.

Стартовый период прошёл в равной борьбе с минимальным количеством опасных моментов. Более справедливым результатом по итогам первых двадцати минут была бы нулевая ничья, но в одной из контратак форвард тольяттинцев Василий Стрельцов выкатился один на один с Олегом Шилиным и технично переиграл его - 1:0.

Вскоре после перерыва гости восстановили паритет после точного броска в дальнюю девятку Николая Лемтюгова, забросившего свою 90-ю шайбу в КХЛ. Однако развить свой успех гостям не удалось, а автозаводцы, напротив, сумели воспользоваться ошибками неприятельской обороны и ещё дважды зажигали красный свет за воротами Шилина.

В заключительной трети матча "ястребы" завладели инициативой и перевели игру в зону соперника. Прекрасный шанс для взятия ворот имел Илья Зубов, убегавший на рандеву с вратарём соперника, много и разнообразно атаковало первое звено (Лемтюгов-Соботка-Пережогин), но выше всяких похвал действовал на последнем рубеже волжан Илья Ежов. Не помогла "красно-бело-чёрным" и замена вратаря за две минуты до финальной сирены. Итог - 3:1 в пользу "Лады".

Следующим соперником "Авангарда" станет "Нефтехимик", продолжающий отчаянную борьбу за место в плей-офф. Встреча пройдёт 27 января в Нижнекамске.

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2016-2017. Матч № 761.

Лада (Тольятти) - Авангард (Омская область) - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).

1:0 - В. Стрельцов (Зернов, Бочаров) - 11:30.

1:1 - Лемтюгов (Соботка) - 22:36.

2:1 - Бочаров (В. Стрельцов, Зернов) - 24:49.

3:1 - Комаров (Гуркин, Рыбин) - 39:36 (5х4).

Вратари: Ежов - Шилин.

Броски: 21 (6-13-2) - 28 (9-6-13).

Штраф: 4 (0-0-4) - 6 (0-4-2).