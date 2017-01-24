Центр Корейской академии тхэквондо в Омске может открыться весной
Спорт  •  24 января 2017, 16:35, последнее обновление 24 января 2017, 16:50  •  печать

Центр Корейской академии тхэквондо в Омске может открыться весной

Автор: Вероника Делор

В марте планируется открытие омского центра боевого искусства.

Как рассказал "Омск Здесь" председатель ОмРО ООО "Общероссийского объединения корейцев" Александр Ким, возглавлять омский центр будет гражданин Кореи, гранд-мастер 9 дана Lee Yong Young (Ли Ён Ёнг). У него за плечами работа в крупнейших компаниях, государственных органах, преподавание в университетах и многое другое.

Кроме того, он является автором тренингов по снятию стресса и улучшению физической формы, владеет различными разработками, связанными с тренировкой детей дошкольного и более старшего возраста. Однако чтобы начать работу, мастер должен получить разрешение на работу в России.

Юридическое лицо уже оформлено, ждём иммиграционного разрешения на работу, - рассказал Александр Ким. - Планируем получить разрешение в марте, сейчас проводим показательные выступления и тренировки на базе школ и вузов.

Также планируется сотрудничество с Академией тхэквондо Kukkiwon, привлечение к работе корейских тренеров высокого класса и открытие аттестации в Омске. Омские инструкторы и спортсмены центра будут проходить стажировку в Южной Корее для улучшения своих навыков. Отметим, показательные тренировки пройдут 25 января в 19:30 по адресу улица 25 лет Октября, 4, а также 26 января в 14:00 в школе № 120 по адресу Менделеева, 32б.

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r Теги  •  #корейцы #спорт #тхэквондо #Южная Корея

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