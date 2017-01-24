Центр Корейской академии тхэквондо в Омске может открыться весной

Как рассказал "Омск Здесь" председатель ОмРО ООО "Общероссийского объединения корейцев" Александр Ким, возглавлять омский центр будет гражданин Кореи, гранд-мастер 9 дана Lee Yong Young (Ли Ён Ёнг). У него за плечами работа в крупнейших компаниях, государственных органах, преподавание в университетах и многое другое.

Кроме того, он является автором тренингов по снятию стресса и улучшению физической формы, владеет различными разработками, связанными с тренировкой детей дошкольного и более старшего возраста. Однако чтобы начать работу, мастер должен получить разрешение на работу в России.

Юридическое лицо уже оформлено, ждём иммиграционного разрешения на работу, - рассказал Александр Ким. - Планируем получить разрешение в марте, сейчас проводим показательные выступления и тренировки на базе школ и вузов.

Также планируется сотрудничество с Академией тхэквондо Kukkiwon, привлечение к работе корейских тренеров высокого класса и открытие аттестации в Омске. Омские инструкторы и спортсмены центра будут проходить стажировку в Южной Корее для улучшения своих навыков. Отметим, показательные тренировки пройдут 25 января в 19:30 по адресу улица 25 лет Октября, 4, а также 26 января в 14:00 в школе № 120 по адресу Менделеева, 32б.