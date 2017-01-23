Фёдор Канарейкин и Евгений Медведев стали победителями Матча звёзд КХЛ

Представители "Авангарда" первенствовали второй день подряд, вслед за мастер-шоу выиграв в составе команды Дивизиона Чернышёва и турнир четырёх сборных.

В стартовом матче подопечные Фёдора Канарейкина оказались сильнее хоккеистов из Дивизиона Харламова (главный тренер - Илья Воробьёв) - 4:3. Дублями в составе победителей отметились Чед Рау и Энвер Лисин, результативную передачу записал себе в актив капитан Евгений Медведев.

В "западном" полуфинале между Дивизионами Тарасова (Дмитрий Квартальнов) и Боброва (Олег Знарок) успех сопутствовал дружине, возглавляемой наставником ЦСКА - 6:2. Форвард "Омских Ястребов" Антон Ковалёв голевым пасом поучаствовал в первой заброшенной шайбе проигравших.

Главным героем решающей встречи стал другой представитель Молодёжной хоккейной лиги - 18-летний Андрей Алтыбармакян. Именно его точный бросок за четыре минуты до финальной сирены принёс победу сборной Дивизиона Чернышёва - 3:2.

Новый формат себя полностью оправдал, зрителям точно было интересно, - отметил Фёдор Канарейкин в интервью агентству "Р-Спорт". - Они увидели качественный хоккей: первые две-три смены проходили с улыбкой на лице, но потом матч захватывал. Вы же видели - в концовке была как будто календарная игра, каждый хотел победить. У нас был капитан Женя Медведев, а еще была целая группа игроков "Салавата", которые хотели порадовать своих болельщиков. Это стало одной из главных причин победы. Приехали, честно отработали и получили дополнительный заряд на остаток чемпионата.

Лучшим бомбардиром турнира стал "тарасовец" Брэндон Козун, набравший 4 (4+0) очка по системе "гол плюс пас".