Матч звёзд КХЛ 2017: Евгений Медведев стал третьим по силе броска

Победой Восточной конференции завершился первый день Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги. В традиционном мастер-шоу подопечные Фёдора Канарейкина и Ильи Воробьёва первенствовали в пяти конкурсах из семи. "Авангардовец" Евгений Медведев принял участие в соревновании на самый сильный бросок и завоевал бронзу с результатом - 149,18 км/ч, показав лучший результат среди "восточников". Чемпионом в этом виде программы с результатом 154,78 км/ч стал защитник ЦСКА Игорь Ожиганов. Уже находясь в ранге победителя, армеец в дополнительной попытке сумел улучшить свой показатель до 159,47 км/ч, но приблизиться к рекорду Александра Рязанцева (183,67 в 2012 году) ему не удалось.

Другие индивидуальные конкурсы остались за представителями Востока. Титул самого быстрого хоккеиста КХЛ к радости болельщиков переполненной "Уфа-Арены" достался форварду "Салавата Юлаева" Энверу Лисину, с рекордным временем преодолевшим круг на скорость - 12,45 секунды, а автором самого эффектного буллита был признан Владимир Ткачёв из "Ак Барса".

Второй день Матча звёзд стартует в воскресенье, 22 января, поединком команд Дивизионов Харламова и Чернышёва. Во второй встрече сойдутся сборные дивизионов Боброва и Тарасова. Победители полуфиналов выявят сильнейшего в личном противостоянии.