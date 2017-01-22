Матч звёзд КХЛ 2017: Евгений Медведев стал третьим по силе броска
Спорт  •  22 января 2017, 00:32, последнее обновление 22 января 2017, 00:46  •  печать

Матч звёзд КХЛ 2017: Евгений Медведев стал третьим по силе броска

Автор: Евгений Сорокин

Скорость полёта шайбы после щелчка капитана "Авангарда" составила 149,18 км/ч.

Победой Восточной конференции завершился первый день Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги. В традиционном мастер-шоу подопечные Фёдора Канарейкина и Ильи Воробьёва первенствовали в пяти конкурсах из семи. "Авангардовец" Евгений Медведев принял участие в соревновании на самый сильный бросок и завоевал бронзу с результатом - 149,18 км/ч, показав лучший результат среди "восточников". Чемпионом в этом виде программы с результатом 154,78 км/ч стал защитник ЦСКА Игорь Ожиганов. Уже находясь в ранге победителя, армеец в дополнительной попытке сумел улучшить свой показатель до 159,47 км/ч, но приблизиться к рекорду Александра Рязанцева (183,67 в 2012 году) ему не удалось.

Другие индивидуальные конкурсы остались за представителями Востока. Титул самого быстрого хоккеиста КХЛ к радости болельщиков переполненной "Уфа-Арены" достался форварду "Салавата Юлаева" Энверу Лисину, с рекордным временем преодолевшим круг на скорость - 12,45 секунды, а автором самого эффектного буллита был признан Владимир Ткачёв из "Ак Барса".

Второй день Матча звёзд стартует в воскресенье, 22 января, поединком команд Дивизионов Харламова и Чернышёва. Во второй встрече сойдутся сборные дивизионов Боброва и Тарасова. Победители полуфиналов выявят сильнейшего в личном противостоянии.

Омичи откроют зимнюю Универсиаду в Алматы

Магнитогорский "Металлург" взял реванш у "Авангарда"

r Теги  •  #видео #Евгений Медведев #Матч всех звезд КХЛ #хоккей

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Омске священнослужители померялись силами с чиновниками  •  вчера, 23:36  •  
Соцсети: С омского дома, где ведется ремонт, на пешеходов падает профнастил  •  вчера, 16:27  •   5
В Омске женщина нашла ключи от квартиры соседки и обокрала её  •  вчера, 11:47  •   5
В Омске почистили дорогу после матерного обращения горожанина  •  вчера, 11:06  •   7  •  
Три новых львёнка показались посетителям Большереченского зоопарка  •  20 января 2017, 18:11  •   4
В Омске изменили режим работы светофора у ТЦ "Континент"  •  20 января 2017, 17:23
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон