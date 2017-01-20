Омичи откроют зимнюю Универсиаду в Алматы
Спорт  •  20 января 2017, 17:10, последнее обновление 20 января 2017, 17:12  •  печать

Омичи откроют зимнюю Универсиаду в Алматы

Автор: Василий Епанчинцев

Омский русский народный хор примет участие в торжественной церемонии открытия зимней Универсиады в Алматы.

29 января в ледовой дворце "Алматы Арена" состоится торжественное открытие зимней Универсиады, в котором примут участие артисты Омского русского народного хора, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Также в церемонии будут задействованы ведущие артисты Казахстана и фигуристы ледового шоу Ильи Авербуха.

В соревнованиях зимней Универсиады примут участие 2000 спортсменов из 55 стран мира. Ожидается, что на открытии будет присутствовать президент России Владимир Путин. Омский хор вместе со сборной России представит национальный костюм.

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r Теги  •  #Омский русский народный хор #Универсиада

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