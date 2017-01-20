Магнитогорский "Металлург" взял реванш у "Авангарда"

Тренерский штаб "ястребов" произвёл три замены в стартовом составе по сравнению с предыдущим поединком. Вместо травмированных накануне Владимира Соботки и Дэвида Бута в заявку были включены Иван Фищенко и Никита Лисов, а на последнем рубеже обороны появился пропустивший два последних матча Доминик Фурх. Кроме того капитан команды Евгений Медведев сменил игровое амплуа, с первых минут переквалифицировавшись в центрфорварда.

В стартовой двадцатиминутке территориальным преимуществом владели магнитогорцы, сумевшие в одной из атак открыть счёт. Отличился Сергей Мозякин, забросивший 37-ю шайбу в сезоне и установивший новый рекорд КХЛ. Предыдущее достижение по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате принадлежало американцу Стиву Мозесу, наколотившему в чемпионате 2014/2015 36 голов за "Йокерит".

После перерыва команды по разу отметились результативными действиями. На 24-й минуте "авангардовец" Илья Михеев прорвался по левому флангу и с неудобной руки поразил цель. А десятью минутами позже ударное звено "Магнитки" воспользовалось ошибкой Александра Осипова вблизи собственных ворот и не оставило шансов обороне гостей - 2:1.

В заключительной трети матча "Авангард" перешёл на игру в три звена, стал чаще гостить в чужой зоне, дважды играл в большинстве, но хозяева выстояли и ответили двумя точными бросками, последний из которых финн Оскар Осала наносил уже по пустым воротам. Под занавес противостояния омичи ушли от крупного поражения, реализовав с четвёртой попытки лишнего игрока. Итоговый результат - 4:2 в пользу действующих обладателей Кубка Гагарина.

Наверное, нам не хватило эмоций после вчерашней игры, - отметил на пресс-конфенции наставник "ястребов" Фёдор Канарейкин. - И, главное, не хватило состава. Отсюда и вытекающие последствия - игра в неравных составах, например. Пробовали потерпеть, но нечем было подпереть эту нашу идею. Сыграли матч с очень хорошим соперником и, к сожалению, в конечном итоге не удалось доработать до положительного результата.

Очередной поединок первенства КХЛ "Авангард" проведёт 25 января на выезде. Соперником наших хоккеистов станет тольяттинская "Лада".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2016-2017. Матч № 740.

Металлург (Магнитогорск) - Авангард (Омская область) - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

1:0 - Мозякин (Зарипов, Береглазов) - 14:12.

1:1 - Михеев (Фурх, Медведев) - 23:51.

2:1 - Зарипов (Мозякин, Коварж) - 33:35.

3:1 - Зарипов (Коварж, Береглазов) - 57:31 (5х4).

4:1 - Осала - 58:42 (en).

4:2 - Лемтюгов (Мартынов, Медведев) - 59:51 (6х4).

Вратари: Фурх - Кошечкин.

Броски: 46 (17-16-13) - 28 (9-10-9).

Штраф: 8 (0-2-6) - 8 (0-4-4).