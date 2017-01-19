Волейболистки "Омь-СибГУОР" победили "Юность" в заключительном матче третьего тура

Подопечные Анны Плигуновой сумели реабилитироваться после двух поражений кряду и сохранили за собой вторую строчку турнирной таблицы.

В Барнауле завершился третий тур чемпионата России в Высшей лиге "Б". В заключительный игровой день омички всухую обыграли своего ближайшего преследователя красноярскую "Юность" - 3:0. Счёт по партиям - 25:15, 25:23, 25:23. Всего в столице Алтайского края "Омь" провела 4 встречи, в которых одержала 2 победы и потерпела 2 поражения.

В первую очередь, мне хотелось бы сказать спасибо девочкам! После нашей вчерашней неудачи они не опустили руки, смогли собраться и помогли друг другу. Справились с волнением и полностью выполнили установки тренерского штаба. Большую благодарность за помощь хочу выразить Насте Абросимовой, которая у девчонок уже как мама. Нянчится с ними, по-другому и не скажешь. Объясняет все игровые моменты, подсказывает. Думаю, без неё было бы намного сложнее. Это тот капитан, на которого я всегда могу положиться, - приводит официальный сайт омского клуба слова главного тренера Анны Плигуновой.

Турнирную таблицу третьей группы по-прежнему возглавляет иркутская "Ангара", выигравшая 11 из 12 своих поединков. На второй строчке с 7-ю победами закрепилась "Омь-СибГУОР". Замыкает тройку сильнейших "Юность".

Игры четвёртого тура среди команд Высшей лиги "Б" пройдут с 8 по 12 февраля в Иркутске.

Чемпионат России по волейболу среди женских команд. Высшая лига "Б". Третья группа. III тур.

"Омь-СибГУОР" (Омская область) - "Юность" (Красноярск) - 3:0 (25:15, 25:23, 25:23).