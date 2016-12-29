Омские катки приглашают на бесплатные "Рождественские катания"
Спорт  •  29 декабря 2016, 11:27, последнее обновление 29 декабря 2016, 12:38  •  печать

Омские катки приглашают на бесплатные "Рождественские катания"

Автор: Екатерина Криль

В Рождество открытые катки будут принимать горожан бесплатно. Эта  традиция существует в городе уже более десяти лет.

7 января в Омске состоится культурно-спортивный праздник "Рождественские катания". Он пройдёт на следующих открытых площадках: стадион "Красная Звезда", "Юность им. С.С. Бовкуна", "Энергия", территория у арены имени Леонида Киселёва, парк культуры и отдыха "Зелёный остров", Площадь праздников (улица 21-я Амурская, 20). Выход на лёд с 16:00 будет бесплатным. Оплаты потребуют только дополнительные услуги - прокат и заточка коньков, горячее питание.

Благотворительные бесплатные катания пройдут и на нескольких крытых площадках. Они организуются для детей из неблагополучных семей, детских домов и малоимущих. По приглашениям можно будет попасть в ледовые дворцы спорта имени Александра Кожевникова (ул. 6-я Станционная, 2), Леонида Киселёва (ул. 70 лет Октября, 8) и Ирины Родниной (ул. Бархатовой, 8). Начало катаний - в 16:00.

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r Теги  •  #каток #рождественские катания #Рождество
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