Омские катки приглашают на бесплатные "Рождественские катания"

В Рождество открытые катки будут принимать горожан бесплатно. Эта традиция существует в городе уже более десяти лет.

7 января в Омске состоится культурно-спортивный праздник "Рождественские катания". Он пройдёт на следующих открытых площадках: стадион "Красная Звезда", "Юность им. С.С. Бовкуна", "Энергия", территория у арены имени Леонида Киселёва, парк культуры и отдыха "Зелёный остров", Площадь праздников (улица 21-я Амурская, 20). Выход на лёд с 16:00 будет бесплатным. Оплаты потребуют только дополнительные услуги - прокат и заточка коньков, горячее питание.

Благотворительные бесплатные катания пройдут и на нескольких крытых площадках. Они организуются для детей из неблагополучных семей, детских домов и малоимущих. По приглашениям можно будет попасть в ледовые дворцы спорта имени Александра Кожевникова (ул. 6-я Станционная, 2), Леонида Киселёва (ул. 70 лет Октября, 8) и Ирины Родниной (ул. Бархатовой, 8). Начало катаний - в 16:00.