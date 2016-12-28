На январских каникулах Омск заметёт снегом
Общество  •  28 декабря 2016, 13:44, последнее обновление 28 декабря 2016, 13:44  •  печать

На январских каникулах Омск заметёт снегом

Автор: Екатерина Криль

По предварительному прогнозу омских синоптиков, первая декада 2017 года будет тёплой и снежной.

Погоду последних дней 2016 года будет определять циклон, накрывший территорию Омской области. Он приведёт к потеплению, обильному снегу и метелям. До 1 января столбик термометра будет тянуться вверх, в новогоднюю ночь ожидается температура -8...-13°C.

1 января мы ждём, что в большинстве районов будет снег с метелями, - рассказала на сегодняшней пресс-конференции руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко. - В начале января ожидается циклоничность, холодов мы не видим. 

Перемена погоды произойдёт уже после того, как омичи выйдут с новогодних каникул. В конце первой декады изменится направление воздушных потоков, что приведёт к похолоданию. С 11 по 13 января в Омск вернутся морозы в пределах -26...-30°C.

Новогодняя ночь в Омске будет тёплой

r Теги  •  #Наталия Криворучко #новый год #Обь-Иртышское УГМС #погода
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Комментарии

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Tanya Ann  •  28 декабря 2016, 13:48

В будние дни такая погода доставляет много хлопот автомобилистам и пешеходам, но во время каникул как раз приятно прогуляться по заснеженному парку, покататься на санках с ребенком, слепить снеговика. Самое то!)

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