Новогодние праздники в городе: памятка для омичей

"Омск Здесь" рассказывает о том, какая будет погода в Омске в новогоднюю ночь, как можно добраться до Главной городской ёлки, а также о том, куда нужно звонить при происшествиях и травмах.

В самый разгар предновогодней суеты, когда омичи начинают закупать подарки родным и угощенья к столу, а также украшать дом к празднику, "Омск Здесь" с заботой о своих читателях публикует памятку, которая поможет встретить Год Петуха без хлопот.

Главная ёлка

Центральным мероприятием новогодней ночи в Омске станет праздничная программа в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Она состоится с 23:30 31 декабря до 03:00 1 января. В парке будут оборудованы дополнительные места для торговли горячим питанием, чаем и сувенирной продукцией. Праздничные представления будут проходить здесь до 8 января.

Работа общественного транспорта

Мэрия выделила пять автобусов, которые будут привозить омичей на главную городскую ёлку. В 23:00 автобус № 95 будет отъезжать от остановки "Улица Гашека", а автобус № 33 - от остановки "Улица Бархатовой", № 61 - из посёлка Солнечный и № 45 - от "Механического завода". В 22:50 автобус маршрута № 49 отправится от остановки "Первокирпичный" и в 23:00 - от остановки "Улица 21-я Амурская". Через полчаса после боя курантов, в 0:30, они начнут развозить омичей по домам от главного входа в парк (вблизи остановки "ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ" на улице Богдана Хмельницкого).

Погода

В субботу, 31 декабря, природа сделает омичам новогодний подарок и установит по-настоящему сказочную погоду. Ночью в Омске потеплеет до -8...-10°C, 1 января днём температура воздуха будет ещё выше. Ожидается снег и слабый южный ветер.

Места для салюта

В Омске определили четыре легальные точки, в которых горожане могут запускать праздничные фейерверки. Они будут располагаться на Площади праздников в Амурском посёлке, на площади перед "Ареной Омск", на площади у Памятника труженикам тыла (пересечение улиц Лизы Чайкиной и Богдана Хмельницкого), а также в микрорайоне Крутая горка (улица Силина,1). На территории городских школ, детских садов и других учреждений, где планируется проведение новогодних и рождественских празднеств, все мероприятия с использованием фейерверков запрещены.

Продажа алкоголя

Запрет на торговлю алкоголем будет действовать в Омске с 23 декабря по 8 января. Согласно областному законодательству реализация спиртосодержащей продукции (в том числе пива) запрещена во время мероприятий, за два часа до их начала и в течение двух часов после их окончания. Торговля ограничивается в радиусе 50 метров от места проведения праздников.

Режим работы медицинских учреждений

С 1 по 9 января травмпункты, скорая помощь и дежурные медицинские службы будут работать круглосуточно. Работа регистратуры и приём пациентов дежурными терапевтами во взрослых поликлиниках будет проходить с 9:00 до 14:00, а в детских - с 8:00 до 14:00. Вызвать врача на дом можно будет с 9:00 до 15:00 во взрослых поликлиниках и в детских с 8:00 до 15:00 .

Стоматологическая помощь взрослым и детям будет оказываться в "Городской клинической стоматологической поликлинике № 1" на улице Волочаевская с 15:00 до 18:00, а с 9:00 до 15:00 - в стоматологиях административных округов. Получить экстренную офтальмологическую помощь взрослые и дети смогут в Клинической офтальмологической больнице на улице Лермонтова.

Травмпункты будут работать в "Городской поликлинике № 1" на улице Карла Либкнехта, в поликлинике "Городской больницы № 3" по улице Энергетиков и в "Городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2" на улице Лизы Чайкиной. Детям, получившим травму, будет оказана помощь в "Городской детской клинической больнице № 3" на улице Магистральной.

Телефоны экстренных служб

МП города Омска "Тепловая компания", телефоны: 68-05-46, 68-39-68;

ОАО города Омска "Омскэлектро", телефоны: 32-22-15, 65-33-19, 55-05-57, 37-26-66;

СП "Тепловые сети" ОАО "ТГК -11", телефоны: 40-06-91, 41-25-00;

ОАО "ОмскВодоканал", телефоны диспетчерской (водопровод): 75-16-00, 73-43-11; телефоны диспетчерской (канализация): 75-04-00, 78-22-26;

ОАО "Омскгоргаз", телефоны: 70-04-04, 97-73-77;

ОАО "Омскоблгаз", телефоны: 71-38-38, 71-19-49;

ООО "Плазма" (газоснабжение), телефоны: 67-22-22, 57-94-83;

Управление единой дежурно-диспетчерской службы города Омска, телефон: 78-78-78.

При обнаружении подозрительных предметов, омичей просят информировать по следующим телефонным номерам: УФСБ России по Омской области, телефон: 23-30-00; УМВД России по городу Омску, телефоны: 79-22-00 или 02.

Телефоны экстренных служб, которыми нужно пользоваться при звонках с мобильного телефона: пожарная охрана и служба спасения МЧС - 101; полиция - 102; скорая помощь - 103; аварийная служба газа - 104.