Омские водители примут участие во всероссийской донорской акции

Акция "Авто-МотоДонор" проводится по всей стране ежегодно и собирает в своих рядах всех участников дорожного движения: байкеров, водителей малолитражек, грузовиков и спорткаров, велосипедистов, роллеров и пешеходов. Омичи могут внести свой вклад в помощь пациентам, нуждающимся в донорской крови.

Идея акции появилась не случайно - на дороге ежегодно происходят происшествия, и водители как никто другой знают о том, что для выздоровления многим пострадавшим нужно переливание крови. В Омске сдать кровь можно будет с 24 по 27 апреля с 8:00 до 11:30 в БУЗОО "Центр крови" по адресу: Магистральная, 33.