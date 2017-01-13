Омичи сдали 25 тысяч литров крови в 2016 году

Более 21 тыс. жителей Омска приняли участие в сдаче донорской крови в 2016 году. Почти третья часть стала донорами впервые.

Службу крови Омской области представляет БУЗОО "Центр крови", четыре филиала и 10 отделений переливания крови, находящихся при учреждениях здравоохранения. В течение года бригада "Центра крови" совершила 200 выездов на здравпункты предприятий, в учреждения и учебные заведения области, и взяла кровь более чем у 9 тыс. доноров. По итогам минувшего года в Омске заготовили порядка 25 тыс. литров донорской крови.

Отметим, на сегодняшний день 10 197 человек имеют звание "Почётный донор России", а 1072 - звание "Почётный донор СССР". Первые из них получают поддержку, согласно постановлению областного правительства "О мерах социальной поддержки донорам крови и её компонентов": бесплатный проезд в общественном транспорте и денежные выплаты.