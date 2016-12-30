Омские сотрудники ГИБДД сдали 100 литров крови за минувший год

В Омске автоинспекторы присоединились к донорской акции "С Новым годом, Служба крови!".

Сотрудники омской Госавтоинспекции побывали в центрах сдачи крови и выступили донорами, внеся свой вклад в спасение человеческих жизней. Таким образом, автоинспекторы присоединились к всероссийской донорской акции "С Новым годом, Служба крови!".

Своим примером стражи дорог призывают всех участников дорожного движения заботиться о жизни и здоровье других людей, в том числе на дороге - соблюдать Правила дорожного движения! - рассказали в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Омской области.

В управлении отметили, что для некоторых сотрудников сдача крови - это обычное дело, потому что они посещают центры крови ежемесячно. Только за минувший год автоинспекторы пополнили банк крови более чем на 100 литров.