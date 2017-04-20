В Омской области на ремонт больниц дополнительно выделено 150 млн рублей

Ремонтные работы запланированы в областной детской больнице, родильном доме № 6, больницах скорой медицинской помощи № 1 и № 2, а также в районных больницах в Саргатском, Горьковском и Шербакульском районах.

Из регионального бюджета на ремонт больниц и покупку автомобилей скорой помощи дополнительно выделено 150 млн рублей. Планируется провести ремонтные работы в областной детской больнице, родильном доме № 6, больницах скорой медицинской помощи № 1 и № 2, а также центральных районных больницах в Саргатском, Горьковском и Шербакульском муниципальных районах.

Из федерального бюджета получена субвенция в размере более 445,3 млн рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов.