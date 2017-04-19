Пропавшие из омской школы-интерната девочки нашлись
Общество  •  19 апреля 2017, 18:17, последнее обновление 19 апреля 2017, 18:39  •  печать

Пропавшие из омской школы-интерната девочки нашлись

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Пятиклассницы нововаршавского интерната вышли к переправе на Черлак, где их обнаружили рыбаки.

По сообщению правоохранительных органов, пропавшие из нововаршавской школы-интерната девочки найдены. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что в полицию позвонили рыбаки и рассказали, что на берегу Иртыша (около 8 км от районного посёлка) нашли двух девочек. Ими оказались пропавшие Александра Мартюшенко и Екатерина Иванова.

Сотрудники полиции отвезли девочек в отдел, где напоили чаем и расспросили о самочувствии. Школьниц предстоит также показать медикам. Предварительно, в отношении девочек 11 и 13 лет никаких противоправных действий не совершено.

- По предварительным данным, подружки в течение нескольких дней прятались на территории села Нововаршавка в шалашике в кустарнике на берегу Иртыша. Здесь они ночевали, укрываясь тёплыми вещами, и питались ягодами шиповника. Со слов девочек, они ждали парома, который пойдёт в село Черлак, где проживают их родственники, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Теги  •  #Иртыш #полиция #розыск

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