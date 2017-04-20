Молодые учёные Омской области получат по 92 тысячи рублей
Общество  •  20 апреля 2017, 07:47, последнее обновление 20 апреля 2017, 09:31  •  печать

Молодые учёные Омской области получат по 92 тысячи рублей

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В регионе увеличена премия для молодых деятелей науки.

Правительством Омской области увеличен размер премии для молодых учёных с 58 тыс. руб. до 92 тыс. руб. После вычета налогов на руки победители премии получат 84 тыс. руб.

Молодёжная премия регионального правительства вручается с 2010 года. Премия присуждается за результаты научных исследований, внёсших значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы. Возраст лица, выдвигаемого на соискание премии не должен превышать 35 лет.

Теги  •  #ежегодная премия #правительство Омской области

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