Омские автоинспекторы запретили эксплуатацию 30 маршруток
Общество  •  19 апреля 2017, 17:48, последнее обновление 19 апреля 2017, 17:57  •  печать

Омские автоинспекторы запретили эксплуатацию 30 маршруток

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Накануне в Омске сотрудники ГИБДД ловили водителей на неисправных маршрутках. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Вчера, 18 апреля, на территории Омской области автоинспекторы провели рейд "Маршрутка", направленный на предотвращение аварий с участием пассажирского транспорта. Во время операции сотрудники ГИБДД обращали внимание на техническое состояние транспортных средств.

Исправность транспорта - залог безопасности при участии в дорожном движении. В случае с пассажироперевозящим транспортом - это залог безопасности десятка людей, являющихся пассажирами, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД России по Омской области.

Во время рейда автоинспекторы остановили 30 маршруток, которые используются с техническими неисправностями. Водителей транспортных средств привлекли к административной ответственности.

Кроме того, 39 водителей оштрафовали за нарушение правил пользования фарами, 13 - за управление транспортом не пристегнувшись, двоих - за нарушение правил остановки и стоянки и одного - за нарушение правил проезда перекрёстков.

Теги  •  #ГИБДД #маршрутки #рейд

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