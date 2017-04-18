СК начал проверку из-за водителя маршрутки, оставившего ребёнка без денег на конечной остановке

Следственные органы Следственного комитета РФ по Омской области проводят доследственную проверку по сообщениям, появившимся накануне в региональных СМИ. Оказалось, что водитель маршрутки высадил 11-летнего мальчика на конечной остановке на улице Завертяева. В итоге ребёнок без денег и электронного проездного простоял 6 часов в незнакомом месте, не имея возможности уехать домой. Также ребёнок не мог позвонить родителям, которые его разыскивали.
В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям водителя и организации-перевозчика за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Следственные органы просят откликнуться очевидцев произошедшего и позвонить по короткому номеру 123.
Ладно водитель, но пассажиры разве не видели, что ребенок не может ни позвонить, ни уехать?!
Уж ребенку-то можно было простить отсутствие денег, дети часто что-нибудь забывают. Надо же понимать это.
Ну зверство же... И водитель поступил так, что ему ничего хорошего не пожелаешь, и пассажиры. Почему никто парнишку не выручил? Да даже с возвратом. На телефон бы родители скинули эту сумму.