СК начал проверку из-за водителя маршрутки, оставившего ребёнка без денег на конечной остановке
Происшествия  •  18 апреля 2017, 17:43, последнее обновление 18 апреля 2017, 17:50  •  печать

СК начал проверку из-за водителя маршрутки, оставившего ребёнка без денег на конечной остановке

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Накануне в омских СМИ появились сообщения об 11-летнем мальчике, который оказался на незнакомой остановке без денег и электронного проездного. Водитель маршрутки высадил ребёнка, после чего тот 6 часов не мог уехать домой и связаться с родителями.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Омской области проводят доследственную проверку по сообщениям, появившимся накануне в региональных СМИ. Оказалось, что водитель маршрутки высадил 11-летнего мальчика на конечной остановке на улице Завертяева. В итоге ребёнок без денег и электронного проездного простоял 6 часов в незнакомом месте, не имея возможности уехать домой. Также ребёнок не мог позвонить родителям, которые его разыскивали.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям водителя и организации-перевозчика за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Следственные органы просят откликнуться очевидцев произошедшего и позвонить по короткому номеру 123.

Теги  •  #водитель #доследственная проверка #маршрутка #ребенок #следственный комитет

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  18 апреля 2017, 20:49

Ладно водитель, но пассажиры разве не видели, что ребенок не может ни позвонить, ни уехать?!

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Мирослав В-ов  •  18 апреля 2017, 19:46

Уж ребенку-то можно было простить отсутствие денег, дети часто что-нибудь забывают. Надо же понимать это.

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Nataly Petroff  •  18 апреля 2017, 18:11

Ну зверство же... И водитель поступил так, что ему ничего хорошего не пожелаешь, и пассажиры. Почему никто парнишку не выручил? Да даже с возвратом. На телефон бы родители скинули эту сумму.

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