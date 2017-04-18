СК начал проверку из-за водителя маршрутки, оставившего ребёнка без денег на конечной остановке

Накануне в омских СМИ появились сообщения об 11-летнем мальчике, который оказался на незнакомой остановке без денег и электронного проездного. Водитель маршрутки высадил ребёнка, после чего тот 6 часов не мог уехать домой и связаться с родителями.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Омской области проводят доследственную проверку по сообщениям, появившимся накануне в региональных СМИ. Оказалось, что водитель маршрутки высадил 11-летнего мальчика на конечной остановке на улице Завертяева. В итоге ребёнок без денег и электронного проездного простоял 6 часов в незнакомом месте, не имея возможности уехать домой. Также ребёнок не мог позвонить родителям, которые его разыскивали.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям водителя и организации-перевозчика за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Следственные органы просят откликнуться очевидцев произошедшего и позвонить по короткому номеру 123.