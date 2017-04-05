Омские маршрутки могут вернуться на прежний тариф осенью

Такую инициативу озвучил депутат Юрий Федотов на сегодняшнем заседании профильного комитета Горсовета. По его мнению, предприниматели должны, как и раньше, предоставлять регулятору документы о своих расходах, исходя из которых формируется конечная плата за проезд. Предложение поддержали не только члены комитета, но и руководитель департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко.
Мы уже проводим определённую работу в этом направлении, - рассказал Мартыненко корреспонденту "Омск Здесь". - При формировании новой маршрутной сети (она появится к осктябрю - прим. ред.) мы проведём новые конкурсы, и в соответствии с этим будет принято решение, какие маршруты будут осуществляться по регулируемым тарифам, а какие по нерегулируемым. Но мы всё-таки считаем, что все перевозчики должны работать по регулируемым тарифам и все их затраты должны быть открыты и прозрачны. Тогда возможна честная конкуренция между муниципальными перевозчиками и частными. Конкуренция позволит повышать качество обслуживания населения.
Напомним, нерегулируемые тарифы введены новым федеральным законом о пассажироперевозках. Предприниматели получили возможность самостоятельно устанавливать тариф и, соответственно, стоимость проезда без обоснования этих цифр у регулятора. Таким образом, тариф в Региональной энергетической комиссии защищают теперь только муниципальные предприятия и несколько частных фирм, в чьём автопарке есть автобусы большой вместимости.