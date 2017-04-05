Омские маршрутки могут вернуться на прежний тариф осенью

В Горсовете прозвучало предложение перевести всех частных перевозчиков на регулируемые тарифы, как это было до прошлого года.

Такую инициативу озвучил депутат Юрий Федотов на сегодняшнем заседании профильного комитета Горсовета. По его мнению, предприниматели должны, как и раньше, предоставлять регулятору документы о своих расходах, исходя из которых формируется конечная плата за проезд. Предложение поддержали не только члены комитета, но и руководитель департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко.

Мы уже проводим определённую работу в этом направлении, - рассказал Мартыненко корреспонденту "Омск Здесь". - При формировании новой маршрутной сети (она появится к осктябрю - прим. ред.) мы проведём новые конкурсы, и в соответствии с этим будет принято решение, какие маршруты будут осуществляться по регулируемым тарифам, а какие по нерегулируемым. Но мы всё-таки считаем, что все перевозчики должны работать по регулируемым тарифам и все их затраты должны быть открыты и прозрачны. Тогда возможна честная конкуренция между муниципальными перевозчиками и частными. Конкуренция позволит повышать качество обслуживания населения.

Напомним, нерегулируемые тарифы введены новым федеральным законом о пассажироперевозках. Предприниматели получили возможность самостоятельно устанавливать тариф и, соответственно, стоимость проезда без обоснования этих цифр у регулятора. Таким образом, тариф в Региональной энергетической комиссии защищают теперь только муниципальные предприятия и несколько частных фирм, в чьём автопарке есть автобусы большой вместимости.