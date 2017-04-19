Омской турфирме запретили "коверкать" образ Родины-Матери

Сегодня, 19 апреля, состоялось открытое заседание комиссии омского УФАС, на котором было рассмотрено дело, возбуждённое в отношении туристической фирмы "Артём". Напомним, компания разместила у торговой галереи "Миллениум" плакат, на котором была изображена женщина с загранпаспортом и в солнцезащитных очках, схожая с образом Родины-Матери с агитационных листовок времён Великой Отечественной войны. Эту рекламу омичи сочли оскорбительной и написали жалобу в УФАС.

Глава туристической фирмы Артём Сергеев, присутствовавший на сегодняшнем заседании комиссии, заявил, что не стремился обидеть кого-то своим плакатом. По его словам, реклама была убрана почти сразу после того, как УФАС прислало письмо.

- Я хотел сделать что-то креативное, а то сейчас в городе реклама - одни проститутки и публичные дома. Я никого не хотел обидеть, у меня самого прадеды воевали. Если бы я рекламировал интимные услуги, тогда понятно. К тому же я сразу написал в УФАС, что всё поменяю. 30 марта уже всё было убрано, - отметил Сергеев.

Несмотря на эти объяснения, комиссия всё равно признала рекламу турфирмы ненадлежащей. Материалы дела вскоре будут переданы должностному лицу УФАС для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Согласно КоАП, за совершение такого правонарушения юридическому лицу грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.

- Плакат с Родиной-Матерью в годы войны широко распространялся. Он широко известен и сейчас, - рассказала заместитель руководителя омского УФАС Тамара Шмакова. - И когда такие изображения начинают коверкать, то это вызывает правомерный негативный отзыв. Отмечу, что это не первый случай. В 2008 году образ Родины-Матери в рекламе использовал один из омских магазинов. Мы также признали её неправомерной.

Отметим, что руководитель турфирмы в течение трёх месяцев сможет обжаловать решение УФАС в арбитражном суде Омской области.