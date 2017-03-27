В Москве задержали беглого директора омских турфирм, обманувшего 37 туристов
Общество  •  27 марта 2017, 15:16, последнее обновление 27 марта 2017, 15:24  •  печать

В Москве задержали беглого директора омских турфирм, обманувшего 37 туристов

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На территории столицы сотрудникам ППС случайно удалось поймать директора омской турфирмы, скрывавшегося на протяжении трёх лет.

Силовики пытались установить местонахождение директора туристических фирм "Соло" и "Клуб путешественников" Алексея Герасимова на протяжении трёх лет, и вот недавно он был задержан полицейскими на территории Москвы. В пресс-службе омского УМВД рассказали, что поймать беглеца удалось случайно.

- Сотрудники ППС проверяли на улице документы. Так как данный гражданин находился в федеральном розыске, его задержали. Сведений о том, что он оказал сопротивление, нет, - сообщил "Омск Здесь" начальник ОИОС УМВД России по Омской области, майор внутренней службы Алексей Командыков.

Уголовное дело в отношении Алексея Герасимова было возбуждено в сентябре 2014 года. Поводом для этого послужили материалы проверки ОЭБ И ПК УМВД России по городу Омску, проведённой по обращениям граждан, заключившим договоры с директором турфирм на оказание туристических услуг. По версии следствия, 35-летний учредитель и директор агентств заключил с 37 клиентами договоры на оказание туристических услуг, изначально не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. В результате злоумышленник незаконно завладел полученной от омичей суммой в 4 млн руб. После возбуждения уголовного дела подозреваемый скрылся в неизвестном направлении, и его в итоге объявили в федеральный розыск. 

Сейчас Алексей Герасимов находится в Омске в следственном изоляторе. В пресс-службе омского УМВД сообщили, что такую меру пресечения ему недавно определил суд. Главу турфирм подозревают в мошенничестве, ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Теги  •  #мошенничество #полиция #турфирма #УМВД

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