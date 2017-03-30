Омскую турфирму хотят наказать за Родину-мать с загранпаспортом
Общество  •  30 марта 2017, 17:31  •  печать

Омскую турфирму хотят наказать за Родину-мать с загранпаспортом

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Омское УФАС возбудило дело в отношении турфирмы, использовавшей в своей рекламе образ женщины, схожей с Родиной-матерью.

Около ТК "Миллениум" появилась реклама омской турфирмы "Артём". На плакате в числе прочего изображена женщина в солнцезащитных очках и заграничным паспортом в руках. Омичи разглядели в её образе черты Родины-матери, изображавшейся на плакатах во время Великой Отечественной войны. В итоге антимонопольная служба возбудила в отношении турфирмы дело об административном правонарушении.

- Рекламирование услуг коммерческой организации в сравнении с известным историческим образом может принижать значимость исторических событий и памятных лет, а также являться оскорбительным как для ветеранов Великой Отечественной войны, так и по отношению к памяти участников боевых действий 1941-1945 годов, - говорится в сообщении омского УФАС.

Получить оперативный комментарий от руководства турфирмы не удалось, поскольку на звонок корреспонденту никто не ответил.

Теги  •  #реклама #Родина-мать #турфирма #УФАС

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Комментарии
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Анна Орлова  •  30 марта 2017, 18:45

А по какой статье дело? И где сказано, что этот плакат неприкосновенен? Его где только не использовали.

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Александр Божежар  •  30 марта 2017, 17:34

Более вероятно что руководство турфирмы просто не захотело платить взятки вымогателем из администрации города, потому на них все накинулись.

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