Омскую турфирму хотят наказать за Родину-мать с загранпаспортом

Омское УФАС возбудило дело в отношении турфирмы, использовавшей в своей рекламе образ женщины, схожей с Родиной-матерью.

Около ТК "Миллениум" появилась реклама омской турфирмы "Артём". На плакате в числе прочего изображена женщина в солнцезащитных очках и заграничным паспортом в руках. Омичи разглядели в её образе черты Родины-матери, изображавшейся на плакатах во время Великой Отечественной войны. В итоге антимонопольная служба возбудила в отношении турфирмы дело об административном правонарушении.

- Рекламирование услуг коммерческой организации в сравнении с известным историческим образом может принижать значимость исторических событий и памятных лет, а также являться оскорбительным как для ветеранов Великой Отечественной войны, так и по отношению к памяти участников боевых действий 1941-1945 годов, - говорится в сообщении омского УФАС.

Получить оперативный комментарий от руководства турфирмы не удалось, поскольку на звонок корреспонденту никто не ответил.