В Омской области соотечественникам заплатят 8,5 тысячи рублей
Общество  •  19 апреля 2017, 15:35, последнее обновление 19 апреля 2017, 15:35  •  печать

В Омской области соотечественникам заплатят 8,5 тысячи рублей

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На переселение соотечественников, проживающих за рубежом, в Омской области потратят 5 млн 88 тыс. руб.

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр труда и социального развития Владимир Куприянов представил изменения в постановление правительства от 23 октября 2013 года номер 273-п. Документ подготовлен в связи с необходимостью освоения средств федерального и областного бюджетов в размере 5 млн 88 тыс. руб., выделенных на реализацию госпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом".

- За дополнительными мерами социальной поддержки можно будет обратиться до 14 октября 2017 года, - пояснил Куприянов.

Участник госпрограммы сможет претендовать на получение единовременного подъёмного пособия в размере 8,5 тыс. руб., если он приехал в Омскую область с 1 декабря 2016 года по 30 сентября 2017 года. Члены его семьи получат по 4,5 тыс. руб. Семьи переселенцев с двумя детьми и более смогут получить компенсацию за съём жилья на территории муниципальных районов Омской области.

Теги  •  #Владимир Куприянов #пособие #соотечественники

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