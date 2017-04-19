Глава омского Минобра оставила заместителей предшественника
Политика  •  19 апреля 2017, 15:20, последнее обновление 19 апреля 2017, 15:27  •  печать

Глава омского Минобра оставила заместителей предшественника

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Заместителями министра образования Омской области останутся Инесса Артёмова, Лариса Устинова и Инна Елецкая.

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр образования Татьяна Дернова представила своих заместителей. Посты сохранили Инесса Артёмова, Лариса Устинова и Инна Елецкая, работавшие ещё с прежним главой Минобра Сергеем Канунниковым.

- С 19 апреля с заместителями были прекращены трудовые договоры, - пояснила Дернова. - С 20 апреля с ними заключены новые контракты на срок полномочий министра.

Лариса Устинова станет первым заместителем министра образования, будет курировать вопросы планирования и финансирования. Инесса Артёмова займется вопросами опеки и попечительства, а Инна Елецкая - вопросами обеспечения и функционирования объектов системы образования.

Из кадрового резерва на должности заместителей министра назначены Сергей Жернаков, ранее работавший в ТГК-11, и Лариса Жукова из департамента дошкольного образования. Жернаков займётся вопросами капитального строительства, госзаказа и имущественных отношений в сфере образования. "Вы прошли кадровый резерв и сдали комиссии все экзамены, - обратился губернатор Виктор Назаров к Сергею Жернакову. - Там одни женщины. Не боитесь? Справитесь?".

Новый заместитель главы Минобра заверил Назарова, что готов к работе. Татьяна Дернова отметила, что в её министерстве "не хватает технарей".

Теги  •  #Минобразования #Татьяна Дернова

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