Выборы мэра Омска признали несостоявшимися

На сегодняшнем заседании Городского совета рассмотрели вопрос "О выборах мэра". Интрига исчезла накануне, когда свою кандидатуру снял Андрей Ерошевич. Он остался единственным претендентом на пост градоначальника из 23 первоначальных кандидатур.
У нас есть только один путь - признать выборы несостоявшимися, - резюмировала спикер Горсовета Галина Горст.
За принятие такого решения проголосовали более половины депутатов - 22 человека. Принципиально не стали голосовать 13 членов фракции КПРФ. В течение 20 дней выборщикам предстоит назначить новый конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Омска.
- В течение 20 дней после вынесения нашего постановления объявится новый конкурс, - комментирует спикер Горсовета Галина Горст. - Мы предложили увеличить с 20 до 30 дней срок подачи документов от кандидатов. Это позволит кандидатам собрать все необходимые документы в срок. Оснований по изменению состава комиссии нет. Думаю, до конца весенней сессии мы успеем проголосовать за кандидатуру нового мэра.
"Омск Здесь" ведёт live-трансляцию с заседания Горсовета.