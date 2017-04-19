Столкнувшийся с поездом автобус с детьми выходил на замену неисправного транспорта

Сегодня, 19 апреля, стало известно, что микроавтобус, который столкнулся с поездом в Нововаршавском районе, был запасным транспортным средством, которое выходило на замену неисправным машинам на период ремонта. Автобус 2008 года выпуска находится на балансе БУ "Ресурсный центр развития и сопровождения образования". В Минобразования Омской области сообщили, что он был полностью исправен и готов к эксплуатации.

- Школьный автобус прошёл предрейсовый технический осмотр и технический осмотр, - сообщили в пресс-службе министерства образования. - В 2015 году автобус был оборудован системой ГЛОНАСС и тахографом.На машину оформлен полис обязательного страхования автогражданской ответственности.

Напомним, ДТП произошло 14 апреля на Каразюкском железнодорожном переезде. В результате столкновения автобуса с поездом сопровождавшая школьников женщина погибла на месте, водитель скончался в реанимации. Десять учеников Нововаршавской школы-гимназии получили травмы различной степени тяжести: переломы, ушибы, сотрясения. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.