Столкнувшийся с поездом автобус с детьми выходил на замену неисправного транспорта
Общество  •  19 апреля 2017, 12:08  •  печать

Столкнувшийся с поездом автобус с детьми выходил на замену неисправного транспорта

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Министерство образования Омской области рассказало подробности трагического происшествия в Нововаршавском районе.

Сегодня, 19 апреля, стало известно, что микроавтобус, который столкнулся с поездом в Нововаршавском районе, был запасным транспортным средством, которое выходило на замену неисправным машинам на период ремонта. Автобус 2008 года выпуска находится на балансе БУ "Ресурсный центр развития и сопровождения образования". В Минобразования Омской области сообщили, что он был полностью исправен и готов к эксплуатации.

- Школьный автобус прошёл предрейсовый технический осмотр и технический осмотр, - сообщили в пресс-службе министерства образования. - В 2015 году автобус был оборудован системой ГЛОНАСС и тахографом.На машину оформлен полис обязательного страхования автогражданской ответственности.

Напомним, ДТП произошло 14 апреля на Каразюкском железнодорожном переезде. В результате столкновения автобуса с поездом сопровождавшая школьников женщина погибла на месте, водитель скончался в реанимации. Десять учеников Нововаршавской школы-гимназии получили травмы различной степени тяжести: переломы, ушибы, сотрясения. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.

Теги  •  #авария #автобус #ДТП #железнодорожный переезд #Нововаршавский район #поезд

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