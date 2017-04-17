Водитель школьного автобуса, столкнувшегося с поездом, любил лихачить

57-летний водитель микроавтобуса, который в минувшую пятницу спровоцировал жуткую аварию на железнодорожном переезде в Нововаршавском районе, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

У водителя по линии ГИБДД зафиксировано 14 нарушений - это за всю историю его вождения автомобиля. 12 из них - превышение скорости. В 2014 году было нарушение при проезде железнодорожного переезда, - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе омского УМВД России.

Напомним, 14 апреля на Каразюкском переезде школьная "Газель" выехала на пути и столкнулась с грузовым поездом. На месте погибла женщина, сопровождавшая гимназистов. Водитель скончался в реанимации. Десять детей получили различные травмы - сотрясения, переломы, ушибы. По версии следствия, водитель микроавтобуса выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал семафора. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. По факту аварии возбуждено два уголовных дела по статьям "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".