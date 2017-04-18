В Омской области за год на капремонт потратят два миллиарда рублей
Общество  •  18 апреля 2017, 17:57, последнее обновление 18 апреля 2017, 17:58  •  печать

В Омской области за год на капремонт потратят два миллиарда рублей

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В 2017 году работы по капитальному ремонту проведены в 227 многоквартирных домах.

В первом квартале 2017 года региональный фонд капитального ремонта потратил 516 млн рублей на ремонт 227 многоквартирных домов. На объектах отремонтировано 190 кровель и 13 систем тепло- и водоснабжения, обновлено 17 фасадов, установлено 33 бесшумных и энергосберегающих лифтов в семи домах. Для сравнения, такой объём работ в регионе был выполнен за весь 2015 год.

В прошлом году сборы платежей по капитальному ремонту достигли 85,6 %. За последние два года число отремонтированных домов увеличилось в четыре раза. В 2017 году планируется отремонтировать более тысячи многоэтажек на общую сумму два миллиарда рублей.

В региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2014-2043 годы входит 8 169 объектов общей площадью 30,5 млн кв. м.

Теги  •  #капремонт #многоквартирные дома

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