Спорткомплекс "Сибирский нефтяник" закрыл тренировочный зал из-за трещины в стене
Общество  •  18 апреля 2017, 17:49, последнее обновление 18 апреля 2017, 17:57  •  печать

Спорткомплекс "Сибирский нефтяник" закрыл тренировочный зал из-за трещины в стене

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Один из корпусов стадиона в городке Нефтяников закрыт из-за разрушения стены. Ранее в помещении занимались юные боксёры.

Трещину в кирпичной кладке обнаружили ещё в прошлом году. Здание закрыли на неопределённый срок, а занимавшихся в местной секции бокса детей (около 80 человек) перевели на другие площадки стадиона.

В министерстве спорта региона сообщили, что с наступлением тёплой погоды специалисты осмотрят здание и определят причины разрушения объекта. "По всей видимости, в крыше было где-то отверстие, и вода начала заходить в стены", - цитирует ГТРК "Иртыш" заместителя министра Андрея Хромова.

Когда начнутся ремонтные работы, до сих пор неизвестно.

Теги  •  #Министерство спорта #Сибирский нефтяник #стадион #трещина

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Комментарии
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Нина Давиденко  •  18 апреля 2017, 18:31

очень хорошо, что закрыли и теперь будут делать ремонт, а не продолжали тренировки и рисковали жизнью детей

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