Спорткомплекс "Сибирский нефтяник" закрыл тренировочный зал из-за трещины в стене

Один из корпусов стадиона в городке Нефтяников закрыт из-за разрушения стены. Ранее в помещении занимались юные боксёры.

Трещину в кирпичной кладке обнаружили ещё в прошлом году. Здание закрыли на неопределённый срок, а занимавшихся в местной секции бокса детей (около 80 человек) перевели на другие площадки стадиона.

В министерстве спорта региона сообщили, что с наступлением тёплой погоды специалисты осмотрят здание и определят причины разрушения объекта. "По всей видимости, в крыше было где-то отверстие, и вода начала заходить в стены", - цитирует ГТРК "Иртыш" заместителя министра Андрея Хромова.

Когда начнутся ремонтные работы, до сих пор неизвестно.