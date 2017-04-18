Омские дорожники начнут масштабный ремонт в мае
Общество  •  18 апреля 2017, 16:50, последнее обновление 18 апреля 2017, 17:52  •  печать

Омские дорожники начнут масштабный ремонт в мае

Автор:

Завершить все торги по ремонту дорог в Омске в администрации города рассчитывают к маю.

В 2017 году провести масштабный ремонт дорожного полотна планируют на 32 объектах города. На эти цели будет выделено более 1 млрд рублей. Подрядные организации рассчитывают начать работы в мае, когда завершатся все конкурсные процедуры.

Сейчас на дорогах Омска идёт аварийно-восстановительный ремонт, призванный обеспечить безопасность дорожного движения. При благоприятных погодных условиях за день удаётся привести в порядок с использованием горячего асфальта не менее 2000 квадратных метров магистралей. Всего весной 2017 года отремонтировали 18 тыс. квадратных метров дорог. Ещё 16 тыс. квадратных метров дорожного покрытия приведено в порядок с помощью инертных материалов: щебня и методом обратной пропитки.

Теги  •  #дороги #ремонт

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Открытие "Макдональдса" возле омского ТЮЗа может быть отложено  •  сегодня, 20:01
СК начал проверку из-за водителя маршрутки, оставившего ребёнка без денег на конечной остановке  •  сегодня, 17:43  •   3
В Омске пятилетняя девочка получила травмы из-за резко затормозившего автобуса  •  сегодня, 17:04
Омский наркоторговец может попасть в тюрьму на 20 лет за крупную партию героина  •  сегодня, 16:45  •   2
В Омске грабитель, нападавший на АЗС с автоматом, пойдёт под суд  •  сегодня, 15:33  •  
Омичи стали чаще ходить в театры, но меньше путешествовать  •  сегодня, 14:57
Еще новости
Иети шоу лето 200Х400