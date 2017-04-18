Омские дорожники начнут масштабный ремонт в мае

Завершить все торги по ремонту дорог в Омске в администрации города рассчитывают к маю.

В 2017 году провести масштабный ремонт дорожного полотна планируют на 32 объектах города. На эти цели будет выделено более 1 млрд рублей. Подрядные организации рассчитывают начать работы в мае, когда завершатся все конкурсные процедуры.

Сейчас на дорогах Омска идёт аварийно-восстановительный ремонт, призванный обеспечить безопасность дорожного движения. При благоприятных погодных условиях за день удаётся привести в порядок с использованием горячего асфальта не менее 2000 квадратных метров магистралей. Всего весной 2017 года отремонтировали 18 тыс. квадратных метров дорог. Ещё 16 тыс. квадратных метров дорожного покрытия приведено в порядок с помощью инертных материалов: щебня и методом обратной пропитки.