Стал известен самый богатый депутат омского Заксобрания

За год председатель совета директоров ХК "Акция" Сергей Калинин заработал почти 230 млн руб. и стал по традиции самым богатым депутатом областного парламента. Он также задекларировал несколько участков в Германии и жилой дом в Турции.

Областные парламентарии отчитались о доходах за 2016 год. Самым богатым по традиции стал председатель совета директоров холдинговой компании "Акция" Сергей Калинин. Его задекларированный годовой доход составил 229,7 млн руб. (217 млн руб. в 2015 году). В его собственности несколько земельных участков в России, Германии и Турции. Не продал парламентарий и свой дом в Турецкой Республике. Неплохой доход показала его супруга Катерина Талызина, став самой богатой в списке жён омских депутатов. За 2016 год она получила 11,9 млн руб.

Второй по величине доход показал новичок в Законодательном собрании - генеральный директор "Омских кабельных сетей" Дмитрий Павлов. За год он заработал 129 млн руб. В его собственности 27 квартир, несколько земельных участков, 1/2 доли в более чем шести десятках помещений. Из автотранспортных средств на нём зарегистрированы BMW 750LI XDRIVE, Toyota Land Cruiser 100, Renault Duster и автоприцеп 829450.

Следом за Дмитрием Павловым по величине дохода идёт известный омский строитель Валерий Кокорин с годовым доходом в 51 млн руб. В его собственности также больше десятка земельных участков и автоприцеп МЗСА 817708. Валерий Кокорин, напомним, избирался по одномандатному округу, так же как и Сергей Калинин. Павлов на выборах шёл по спискам от "Единой России".

Самый маленький доход в 248 тыс. руб. показал представитель фракции КПРФ Виталий Кудринский. В его пользовании также находится два жилых дома.

Спикер Заксобрания Владимир Варнавский заработал 9,5 млн руб. Ему принадлежит несколько земельных участков, дача, гараж и автомобиль Hyundai.