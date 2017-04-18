Сельчане, пострадавшие от прошлогоднего паводка, остаются без выплат
Общество  •  18 апреля 2017, 15:29, последнее обновление 18 апреля 2017, 17:56  •  печать

Сельчане, пострадавшие от прошлогоднего паводка, остаются без выплат

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В Шербакульском районе остаются семьи, которых не включили в списки пострадавших от половодья 2016 года. В итоге они до сих пор не могут получить положенную материальную компенсацию.

Прошлой весной в Шербакульском районе от разгула стихии пострадали 20 тысяч человек. Им была положена компенсация за подтопление дома (50 тыс. руб.) или придомовой территории (10 тыс. руб.). Однако часть пострадавших не вошла в списки, сформированные районной комиссией. К примеру, только в одной деревне Северное таких семей насчитывается шесть. Кто-то на момент половодья не был прописан в доме, других комиссия просто проигнорировала.

Свои права на материальную компенсацию жителям пришлось доказывать в судах. Фемида встала на сторону пострадавших от паводка ещё в декабре прошлого года, но денег люди так и не получили. Они включены в февральский реестр. "Обращение, которое губернатор направил в адрес правительства РФ, включает в себя порядка 4 тысяч граждан Омской области, общая сумма чуть более 62 млн рублей", - прокомментировал телеканалу "Продвижение" замначальника ГУ региональной безопасности Омской области Станислав Горячкин.

Если Минфин России рассмотрит и утвердит февральский реестр за несколько месяцев, то люди могут получить деньги в середине лета.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #компенсация #паводок #Шербакульский район

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Комментарии
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Юля Пучкова  •  18 апреля 2017, 17:07

Непонятно, почему жители пострадавшие от паводка должны отстаивать свои права на материальную компенсацию в суде? Может быть потому, что выделенные средства уже благополучно "освоили" чиновники?

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