В Омске "прославили" мужчину, накопившего долгов почти на миллион рублей

С целью разыскать злостного неплательщика судебные приставы "украсили" его фотографией транспортную развязку в Центральном округе. По сообщению пресс-службы УФССП, мужчина долгое время не платит по счетам, на сегодняшний день он должен 98 тыс. руб. за тепловую энергию и электричество и 800 тыс. руб. по алиментным платежам. Местонахождение должника в настоящее время неизвестно, поэтому приставы решили предать огласке его имя и фамилию.

- Согласно заключению Роскомнадзора, обработка и распространение биометрических персональных данных без согласия человека может осуществляться в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, - рассказали в пресс-службе УФССП по Омской области. - Этими полномочиями воспользовались судебные приставы отдела судебных приставов по Октябрьскому административному округу Омска совместно с взыскателем для нахождения недобросовестного должника, объявленного в розыск.

Злостным неплательщиком оказался 35-летний Денис Денисов. Судебные приставы просят сообщить любую информацию, которая поможет установить его местонахождение.