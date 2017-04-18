В Омске "прославили" мужчину, накопившего долгов почти на миллион рублей
Общество  •  18 апреля 2017, 15:49, последнее обновление 18 апреля 2017, 20:14  •  печать

В Омске "прославили" мужчину, накопившего долгов почти на миллион рублей

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У Фрунзенского моста появилось изображение омича, который задолжал крупную сумму за тепловую и электрическую энергию. 

С целью разыскать злостного неплательщика судебные приставы "украсили" его фотографией транспортную развязку в Центральном округе. По сообщению пресс-службы УФССП, мужчина долгое время не платит по счетам, на сегодняшний день он должен 98 тыс. руб. за тепловую энергию и электричество и 800 тыс. руб. по алиментным платежам. Местонахождение должника в настоящее время неизвестно, поэтому приставы решили предать огласке его имя и фамилию.

- Согласно заключению Роскомнадзора, обработка и распространение биометрических персональных данных без согласия человека может осуществляться в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, - рассказали в пресс-службе УФССП по Омской области. - Этими полномочиями воспользовались судебные приставы отдела судебных приставов по Октябрьскому административному округу Омска совместно с взыскателем для нахождения недобросовестного должника, объявленного в розыск.

Злостным неплательщиком оказался 35-летний Денис Денисов. Судебные приставы просят сообщить любую информацию, которая поможет установить его местонахождение.

Теги  •  #долг #должник #коммунальные услуги #судебный пристав

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Комментарии
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Денис Германов  •  18 апреля 2017, 16:07

Как мог возникнуть долг за электричество в 800.000 рублей? С электричеством все просто, задолжал – тебя отключили. Очевидно, полиция неполную картину показывает.

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Злата Маркова  •  18 апреля 2017, 21:04

Это по алиментам долг в 800 тысяч. Вполне вероятно, что с такими долгами он уже сбежал далеко-далеко, Россия большая.

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