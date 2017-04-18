Омичи проверят свои знания о Великой Отечественной войне
Общество  •  18 апреля 2017, 13:05  •  печать

Омичи проверят свои знания о Великой Отечественной войне

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Омск присоединится к международному историческому тестированию на тему Великой Отечественной войны. В регионе написать тест можно будет в ОмГПУ и в Таре.

22 апреля  в 11:00 на территории России и за рубежом состоится масштабное историческое тестирование, в котором, по мнению организаторов, примут участие не менее 300 тыс. человек. В омском регионе написать тест можно будет в ОмГПУ и в Таре.

Акция "Тест по истории Великой Отечественной войны" состоится в рамках проекта "Каждый день горжусь Россией!" и пройдёт в стране уже в третий раз. Её организаторами выступает Молодёжный парламент при Государственной Думе.

"Наша задача - привлечь внимание к сохранению знаний, - рассказала руководитель проекта "Каждый день горжусь Россией!" Мария Воропаева. - Никакие библиотечные или архивные фонды не смогут заменить народную память. Мы рады, что наша инициатива ежегодно поддерживается стольким количеством неравнодушных людей, среди которых большинство - молодёжь. Особенно важно, чтобы молодые люди помнили о событиях Великой Отечественной войны".

Задания к тесту подготовят ученые МГУ имени Ломоносова. Участникам придется ответить на 30 вопросов, на выполнение которых даётся полчаса. Написать тест также можно будет и в интернете. Итоги тестирования подведут в мае. Отметим, что проверять знания будут и иностранцы: акция пройдёт более чем в 30 странах. Для этого задания переведут на шесть языков.

Теги  •  #акция #Великая Отечественная война #тест

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