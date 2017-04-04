ОмГПУ стал пилотной площадкой Российского движения школьников

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошёл семинар-совещание Российского движения школьников. Более 500 педагогов обсудили вопросы подготовки вожатых в школах РДШ.

С 29 марта по 1 апреля в Санкт-Петербурге прошёл семинар-совещание Российского движения школьников. На мероприятие приехала также директор Института инновационного и инклюзивного образования ОмГПУ Надежда Чекалёва. Более 500 педагогов и представителей вузов обсудили вопросы поддержки инициатив в области подготовки вожатых для работы в школах РДШ.

Ключевой фигурой в организации детско-юношеского общественного движения становится старший вожатый - педагог, который готов организовать целенаправленную, социально значимую деятельность школьников, - пояснила директор Росдетцентра Алиса Крюкова. - Сейчас нам нужно объединить усилия. Необходимо включать организации - партнёры РДШ в процесс подготовки вожатых в педагогических вузах.

С февраля 2017 года в 12 российских вузах появилась дисциплина "Методика работы вожатого в детско-юношеской организации". В их числе оказался и Омский государственный педагогический университет. Он станет пилотной площадкой для нововведений: к началу 2018 года в России планируют подготовить более тысячи вожатых РДШ.