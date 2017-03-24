В Омске иностранцы напишут свой "Тотальный диктант"

В Омске иностранцы присоединятся к ежегодной образовательной акции. Но вместо текста "Тотального диктанта" они напишут тест TruD.

8 апреля в 14:00 во втором корпусе ОмГПУ состоится акция по проверке грамотности "Тотальный диктант". Спикерами мероприятия станут ректор ОмГПУ Геннадий Косяков, ведущая "12 канала" Наталья Рогалева и спортивный журналист Максим Гречанин.

Однако в этом году помимо традиционного "Тотального диктанта" пройдёт тест для иностранцев TruD, поскольку с текстом обычного диктанта не носителю языка справиться достаточно сложно. TruD же представляет собой серию заданий на знание и понимание русского языка, которые разработаны на основе самого диктанта.

"Несколько лет назад студенты из Италии и Японии уже писали текст под диктовку и были в восторге от такой возможности проверить свои знания", - рассказал заведующий кафедрой русского языка как иностранного ОмГПУ Евгений Виданов.

В отличие от "Тотального диктанта", где оценка зависит от количества пунктуационных и орфографических ошибок, в тесте TruD каждое задание оценивается определённым количеством баллов, которые суммируются по итогу работы. Результаты теста можно будет узнать на сайте акции, зайдя в личный кабинет.