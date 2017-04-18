В Омске происходит иссушение почвы

С 19 апреля в омских скверах им. Дзержинского, Северо-Театральном и Южно-Театральном будет осуществляться массовый полив деревьев и кустарников, высаженных в зимний и осенний период. Включить систему полива раньше обычного срока управлению дорожного хозяйства и благоустройства пришлось из-за неустойчивых погодных условий. Из-за быстрого таяния снега и его вымерзания происходит иссушение почвы.

Зимние и осенние посадки требуют особого внимания, - заявила советник отдела зелёного строительства департамента городского хозяйства мэрии Омска Ольга Швецова. - Для обеспечения приживаемости молодых саженцев им необходим своевременный полив. В прошлые годы летний водопровод включали в начале мая, в этом году есть необходимость включить раньше. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха, поэтому в скверах, где была произведена массовая замена зелёных насаждений, в том числе укладка зелёного газона, необходимо начать массовый полив.

Начать полив раньше обычного специалисты рекомендуют и омичам, которые высаживали растения в осенне-зимний период.