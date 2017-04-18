В Омске вымыли 13 тысяч погонных метров ограждений у городских дорог

В Омске продолжаются мероприятия по санитарной очистке территории во время весеннего месячника. Дорожники вымыли и покрасили дорожные ограждения, а также убрали пыль и мусор с прибордюрной части.

Специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства вымыли и очистили от грязи 12 600 погонных метров ограждений, расположенных вдоль магистралей. Параллельно их красят и ремонтируют.

По информации мэрии, также очищают прибордюрную часть дорог от пыли, мусора и грязи: только за минувшие сутки было убрано почти 700 тонн. С начала весеннего сезона этот показатель превысил 5500 тонн.

Также дорожники вывозят мусор с территорий общего пользования и мест несанкционированных свалок. На полигоны уже отправлено около 55 тыс. кубических метров твёрдых бытовых отходов.

Напомним, 22 апреля состоится общегородской субботник, на который планирует прийти около 55 тыс. омичей.