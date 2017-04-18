В Омске вымыли 13 тысяч погонных метров ограждений у городских дорог
Общество  •  18 апреля 2017, 11:39  •  печать

В Омске вымыли 13 тысяч погонных метров ограждений у городских дорог

Автор:

В Омске продолжаются мероприятия по санитарной очистке территории во время весеннего месячника. Дорожники вымыли и покрасили дорожные ограждения, а также убрали пыль и мусор с прибордюрной части.

Специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства вымыли и очистили от грязи 12 600 погонных метров ограждений, расположенных вдоль магистралей. Параллельно их красят и ремонтируют.

По информации мэрии, также очищают прибордюрную часть дорог от пыли, мусора и грязи: только за минувшие сутки было убрано почти 700 тонн. С начала весеннего сезона этот показатель превысил 5500 тонн.

Также дорожники вывозят мусор с территорий общего пользования и мест несанкционированных свалок. На полигоны уже отправлено около 55 тыс. кубических метров твёрдых бытовых отходов.

Напомним, 22 апреля состоится общегородской субботник, на который планирует прийти около 55 тыс. омичей.

Теги  •  #благоустройство #дороги #дорожники

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Пять омских скульптур, которые вы должны увидеть  •  сегодня, 13:35  •  
В Омской области мужчина случайно убил пнувшую его женщину  •  сегодня, 13:13  •   1
Стал известен самый богатый депутат омского Заксобрания  •  сегодня, 12:50
Омичи сняли фильм для известного фестиваля за 2,5 тысячи рублей  •  сегодня, 12:07
Последний кандидат в мэры Омска сдался в день рождения  •  сегодня, 11:28  •   2
Омский вице-губернатор, несмотря на уголовное дело, остается в должности  •  сегодня, 11:10
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400