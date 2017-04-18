В Омской области клещи укусили уже 18 человек

По информации Роспотребнадзора, на территории Омской области зарегистрировано 18 случаев укусов клещей. 9 из них произошли на территории города.

По состоянию на 17 апреля в Омской области уже зарегистрированы 18 случаев укусов клещей, в том числе 9 случаев - на территории города. В прошлом году к 17 апреля было зарегистрировано 118 укусов.

Управление Роспотребнадзора по Омской области подготовило и направило письма главам муниципальных районов, территории которых эндемичны по клещевому вирусному энцефалиту. Подобное письмо было отправлено и мэру Омска. Пока в городе не зарегистрированы случаи заболевания клещевым энцефалитом.

Напомним, что при укусе клеща нужно обратиться в больницу. После укуса стоит наблюдать за состоянием своего здоровья в течение трёх недель, и в случае ухудшения состояния сразу же обратиться к врачу.