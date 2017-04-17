В Омске "разыграли" дорожные аукционы на полмиллиарда рублей

Подведены итоги шести аукционов на ремонт дорог в Омской области. За некоторые из них развернулась нешуточная борьба, в итоге бюджету удалось сэкономить более 95 млн руб.

Подведены итоги дорожных аукционов на ремонт областных автомагистралей. Одним из самых дорогих стал лот на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Троицкое - Чукреевка. Его первоначальная стоимость составляла более 206 млн руб. На аукцион заявилось шесть компаний, но победителем ожидаемо стал "Омскавтодор", готовый выполнить задание за 163,8 млн руб.

На ремонт дороги Новоселецк - Таврическое - Нововаршавка заявилось также немало претендентов, но победа осталась за ООО "СПК "Дорстрой", возглавляемое Нвером Авеяном. Предприятие предложило цену в 90,155 млн руб. при первоначальной стоимости в 109,2 млн руб.

АО "ДРСУ № 6" за 63 млн руб. готовится выполнить ремонтные работы на участке Омск - Муромцево - Седельниково, хотя первоначальная стоимость лота была выше почти на 10 млн руб. Конкурентов у предприятия, принадлежащего Омской области, было всего два, причём малоизвестные: ООО "Панорама" и ООО "ДСК".

Аукцион на ремонт автодороги Омск - Тара выиграло госпредприятие Большереченское ДРСУ, предложив цену в 51 млн руб. Ремонтом дороги на участке Таврическое - Сосновское займётся ООО "Перспектива", "упавшее" в цене почти на 5 млн руб. Ремонтные работы компания готова выполнить за 20,8 млн руб. Это ООО зарегистрировано в 2014 году, директором значится Семён Антушев.

Выполнением ремонтных работ на автодороге Омск - Одесское - республика Казахстан выборочно в Одесском районе займётся ООО "Эксперт Строй" за 35 млн руб. Эта организация зарегистрирована в Калининграде в мае 2015 года. Претендентов на этот участок было немало, в их числе - "Омскавтодор" и "Сибцентрстрой".

Неизвестной остается судьба лишь одного конкурса на ремонт дороги Омск - Русская-Поляна. Его стоимость - 154,9 млн руб. Видимо, итоги подведут в ближайшее время.

В общей сложности начальная цена этих шести аукционов составила более 520 млн руб. Бюджету удалось сэкономить более 95 млн руб.

Добавим, основными участниками дорожных аукционов стали компании, ремонтировавшие дороги в прошлом году, и некоторые из них даже подозревали в картельном сговоре. К примеру, ООО "Велес" и СФ "Континент".