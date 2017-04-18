Омская прокуратура требует от городского главы вернуть почти 800 тысяч рублей

Прокуратура Марьяновского района в судебном порядке требует взыскать с бывшего главы городского поселения более 755 тыс. руб. в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлением. Вячеслав Зайцев признан виновным в растрате в крупном размере, правда, осуждён был условно.

Следствию удалось доказать, что чиновник в 2014 году приобрёл за счёт бюджета городского поселения квартиру по завышенной цене у аффилированного лица. Сделано это было с целью получения выгоды для собственника имущества в виде разницы между реальной и покупной ценой. Как сообщает областная прокуратура, своими действиями Зайцев причинил местному бюджету ущерб в размере более 755 тыс. руб., который до сих пор не возмещён.

Сейчас надзорное ведомство через суд пытается взыскать с бывшего городского главы растраченные деньги. Исковое заявление рассматривается в Марьяновском районном суде.