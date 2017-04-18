Омская прокуратура требует от городского главы вернуть почти 800 тысяч рублей
Общество  •  18 апреля 2017, 10:22  •  печать

Омская прокуратура требует от городского главы вернуть почти 800 тысяч рублей

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Бывший глава Марьяновского городского поселения Евгений Зайцев приобрёл за бюджетные деньги квартиру. Причём умышленно завысив стоимость. Бюджету поселения причинён ущерб в 755 тыс. руб.

Прокуратура Марьяновского района в судебном порядке требует взыскать с бывшего главы городского поселения более 755 тыс. руб. в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлением. Вячеслав Зайцев признан виновным в растрате в крупном размере, правда, осуждён был условно.

Следствию удалось доказать, что чиновник в 2014 году приобрёл за счёт бюджета городского поселения квартиру по завышенной цене у аффилированного лица. Сделано это было с целью получения выгоды для собственника имущества в виде разницы между реальной и покупной ценой. Как сообщает областная прокуратура, своими действиями Зайцев причинил местному бюджету ущерб в размере более 755 тыс. руб., который до сих пор не возмещён.

Сейчас надзорное ведомство через суд пытается взыскать с бывшего городского главы растраченные деньги. Исковое заявление рассматривается в Марьяновском районном суде.

Теги  •  #прокуратура #суд #ущерб

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